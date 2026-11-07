सरकार की एंटी-इन्फेक्टिव दवाओं पर मार्जिन घटाने की तैयारी

एंटी-इन्फेक्टिव दवाएं भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से हैं। इसलिए इस बदलाव का असर कई लोगों पर पड़ेगा।

इस साल की शुरुआत में सरकार ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के मार्जिन तय किए थे। उम्मीद है कि 9 नवंबर से इनकी MRP में 93 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

फिलहाल, कैंसर की उन दवाओं की कीमतों की सीमा को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर, यह नया नियम लागू हो जाता है तो रोजमर्रा की दवाएं खरीदना आपकी जेब पर थोड़ा हल्का पड़ सकता है।