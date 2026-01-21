सरकार ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, जानिए क्यों उठाया कदम

क्या है खबर?

भारत सरकार ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। इस निर्णय का उद्देश्य उस उलटी शुल्क संरचना को सुधारना है, जिसने लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित किया है। साथ ही इनपुट लागत कम करने के लिए ओपन सेल और प्रमुख घटकों पर ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।