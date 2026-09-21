क्यों अमेरिका इन दिनों झेल रहा ऊंची ब्याज दरों की समस्या?
अमेरिका इन दिनों लगातार ऊंची ब्याज दरों से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजहें लगातार बढ़ती महंगाई, सरकार का भारी कर्ज लेना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में हो रहे बड़े निवेश हैं।
सरकारी कर्ज बढ़ने और ट्रेजरी यील्ड के ऊपर जाने के साथ ही 30 साल के होम लोन की दरें लगभग 7 फीसदी तक पहुंच गई हैं। यह महामारी के दौरान की बेहद कम दरों से एक बड़ी छलांग है।
फेड ने हाल ही में बढ़ाई मुख्य दर
टेक कंपनियां AI में जमकर पैसा लगा रही हैं, जिसकी वजह से वे कर्ज पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं और नकद की मांग भी बढ़ रही है।
कई महीनों से महंगाई, वेतन वृद्धि से तेज है, जिससे लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। फेड ने बुधवार को अपनी मुख्य दर बढ़ा दी। अब वह शॉर्ट-टर्म दरों पर अपने अगले कदमों के बारे में सोच रहा है। अगर, इसमें ऊंची ऊर्जा कीमतों और वैश्विक तनाव को भी शामिल कर लें तो ऐसा लगता है कि जब तक महंगाई पूरी तरह से कम नहीं होगी, कर्ज लेना महंगा ही रहेगा।