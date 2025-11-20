सुंदर पिचई ने भविष्य को लेकर जताई बड़ी आशंका, AI ले सकता है CEO की जगह 

गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न सिर्फ आम नौकरियों पर असर डाल सकता है, बल्कि भविष्य में बड़े कंपनियों के CEO की जगह भी ले सकता है। BBC को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या AI उनकी नौकरी भी खतरे में डाल सकता है, जिस पर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि CEO का काम AI के लिए एक दिन "सबसे आसान कामों' में से हो सकता है।

असर AI से बदलाव, लेकिन अवसर भी बढ़ेंगे पिचई ने कहा, "AI कुछ नौकरियों को खत्म करेगा, लेकिन कई काम समय के साथ बदल भी जाएंगे। लोगों को खुद को नए हालात के अनुसार ढालना होगा और यह टेक्नोलॉजी आगे नई संभावनाएं भी खोलेगी।" उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे यूटूबर्स का काम बढ़ा, वैसे ही कई लोग AI की मदद से नए तरह का काम कर सकेंगे। पिचई ने कहा कि जो लोग AI को जल्दी अपनाएंगे, वे आगे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

जरूरत हर प्रोफेशन को AI सीखने की जरूरत पिचई ने भविष्य की पीढ़ी से अपील की कि वे AI को सीखें और अपनाएं, क्योंकि यह सभी तरह के प्रोफेशन को बदल देगा। उन्होंने कहा कि चाहे कोई शिक्षक हो या डॉक्टर, AI के इस्तेमाल से वे अपने काम को और प्रभावी बना पाएंगे। उनका मानना है कि AI नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें नया रूप देगा, और जो लोग इन टूल्स को सीख लेंगे, वे अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहेंगे।