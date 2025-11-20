शेयर बाजार में सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा ऊपर, क्या है तेजी की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में आज (20 नवंबर) तेज़ी देखने को मिल रही है। कारोबारी दिन शुरू होने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 300 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 52-हफ्ते के हाई 85,489.41 पर पहुंच गया। निफ्टी भी लगभग 96 अंक बढ़कर 26,148.65 पर पहुंचा, जो इसका नया 52-हफ्ते का स्तर है। शुरुआती कारोबार में यह तेजी निवेशकों के मजबूत रुझान और ग्लोबल मार्केट से मिले बेहतर संकेतों के कारण देखने को मिली।

#1 विदेशी फंड की खरीदारी से मजबूत बाजार में तेजी का एक प्रमुख कारण विदेशी निवेशकों की खरीदारी है। हाल के सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में बड़े पैमाने पर निवेश किया, जिससे बाजार का सेंटिमेंट काफी सकारात्मक हुआ। लगातार बढ़ते फंड इनफ्लो ने निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया है। विदेशी निवेशक आमतौर पर बाजार के लिए दिशा तय करते हैं और उनकी सक्रिय खरीदारी से इंडेक्स में अच्छा उछाल देखने को मिला है।

#2 ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेत एशियाई और अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। एशियाई इंडेक्स में जोरदार बढ़त और अमेरिकी बाजारों के पॉजिटिव बंद होने से निवेशकों में उत्साह बढ़ा। ग्लोबल स्तर पर रात भर कोई बड़ा निगेटिव ट्रिगर न आने से निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय टेक शेयरों में आए उछाल से भी भारतीय बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।