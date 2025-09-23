EPF के पैसे का किया गलत इस्तेमाल, तो हो सकती है वसूली 

चेतावनी

EPFO ने क्या कहा?

EPFO ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "अपने भविष्य की रक्षा करें, PF का इस्तेमाल सिर्फ सही जरूरतों के लिए करें। आपका PF आपकी जिंदगी भर का सुरक्षा कवच है!" इसमें आगे लिखा है, "EPF अग्रिम का उपयोग केवल EPF स्कीम, 1952 के तहत निर्धारित विवाह, शिक्षा, बीमारी, आवास जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।" इसके अलावा राशि का दुरुपयोग करने का पता चलने के बाद भविष्य में PF का पैसा निकालने में भी परेशानी आ सकती है।