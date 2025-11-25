गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, कितनी है संपत्ति? 

वजह

संपत्ति कैसे बढ़ी?

सोमवार को पेज की संपत्ति में लगभग 8.7 अरब डॉलर (लगभग 780 अरब रुपये) की बढ़ोतरी हुई। 2020 में वह लगभग 4,460 अरब रुपये के मालिक थे, जो 2025 की शुरुआत में बढ़कर 144 अरब डॉलर (लगभग 12,800 अरब रुपये) हो गई और अब लगभग 22,700 अरब रुपये तक पहुंच गई है। पेज के पास अल्फाबेट में 3.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है और कंपनी के शेयरों में तेज उछाल ही उनकी इतनी बड़ी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रही है।