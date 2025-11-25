गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, कितनी है संपत्ति?
क्या है खबर?
गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार, पेज की कुल संपत्ति लगभग 255 अरब डॉलर (लगभग 22,700 अरब रुपये) हो गई है। यह बढ़त अल्फाबेट के शेयरों में तेज उछाल की वजह से हुई है, जिसे AI तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का बड़ा फायदा मिला है। एलन मस्क अभी भी लगभग 42,300 अरब रुपये की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं।
वजह
संपत्ति कैसे बढ़ी?
सोमवार को पेज की संपत्ति में लगभग 8.7 अरब डॉलर (लगभग 780 अरब रुपये) की बढ़ोतरी हुई। 2020 में वह लगभग 4,460 अरब रुपये के मालिक थे, जो 2025 की शुरुआत में बढ़कर 144 अरब डॉलर (लगभग 12,800 अरब रुपये) हो गई और अब लगभग 22,700 अरब रुपये तक पहुंच गई है। पेज के पास अल्फाबेट में 3.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है और कंपनी के शेयरों में तेज उछाल ही उनकी इतनी बड़ी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रही है।
असर
शेयर बाजार का असर
अल्फाबेट के शेयर इस साल 67 प्रतिशत चढ़ चुके हैं। जेमिनी 3 AI मॉडल लॉन्च होने के बाद पिछले हफ्ते शेयर करीब 6 प्रतिशत उछले। इस बढ़त से पेज और सर्गेई ब्रिन दोनों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। ब्रिन की कुल संपत्ति भी बढ़कर 236 अरब डॉलर (लगभग 21,000 अरब रुपये) हो गई, जिससे वह अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है।