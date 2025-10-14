गूगल CEO सुंदर पिचई ने AI हब स्थापित करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से की बात
क्या है खबर?
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने आज (14 अक्टूबर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। इस बातचीत की जानकारी खुद पिचई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ विशाखापत्तनम में बनने वाले गूगल के पहले AI हब की योजनाओं पर चर्चा की। पिचाई ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा तकनीकी कदम बताया है।
योजना
AI हब की बड़ी विशेषताएं और निवेश योजना
पिचई ने बताया कि यह AI हब गीगावाट-स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता से लैस होगा। इसमें एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे और मजबूत ऊर्जा ढांचा भी शामिल होगा। इसके माध्यम से भारत में AI नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को तकनीक के नए अवसर मिलेंगे। इस परियोजना में 87,520 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जो भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Great to speak with India PM @narendramodi @OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
अन्य योजना
भारत में गूगल की तकनीकी विस्तार योजना
नई दिल्ली में हुए इस अहम समझौते पर गूगल और आंध्र प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन भी मौजूद थे। विशाखापत्तनम का यह डाटा सेंटर गूगल के वैश्विक AI नेटवर्क का हिस्सा होगा, जो सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुल 12 देशों में फैला है।
लाभ
AI हब से देश को मिलेंगे कई फायदे
गूगल का यह नया AI केंद्र भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह सुविधा भारत के डिजिटल और तकनीकी ढांचे को और मजबूत बनाएगी। गूगल का यह कदम देश को AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा।