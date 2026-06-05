गूगल में फिर हुई कर्मचारियों की छंटनी, इन विभागों पर पड़ा असर

टेक कंपनी गूगल ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों की छंटनी की है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के क्लाउड कारोबार से जुड़ी कई टीमों के कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा है। बताया गया है कि पिछले दो सप्ताह में यह प्रक्रिया हुई है। छंटनी से साइबर सुरक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख टीमें भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि, गूगल ने अभी तक प्रभावित कर्मचारियों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है।

असर साइबर सुरक्षा टीमों पर भी असर रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल की प्रसिद्ध थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के कुछ सदस्य भी इस छंटनी से प्रभावित हुए हैं। यह टीम साइबर हमलों, हैकिंग गतिविधियों और डिजिटल खतरों पर अपनी रिसर्च के लिए जानी जाती है। इसके अलावा, 2022 में खरीदी गई साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएंट के कुछ कर्मचारियों पर भी असर पड़ने की बात कही गई है। कई प्रभावित कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर कंपनी छोड़ने की जानकारी साझा की है।

फोकस AI पर बढ़ रहा है कंपनियों का फोकस बताया जा रहा है कि गूगल सहित कई बड़ी तकनीकी कंपनियां अब अपने संसाधनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े क्षेत्रों में लगा रही हैं। AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, उन्नत चिप्स और नए मॉडल विकसित करने पर तेजी से निवेश बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण कई कंपनियां दूसरे विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों को बताया गया कि बदलाव का संबंध तेजी से बढ़ रहे AI कारोबार से है।

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