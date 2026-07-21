पश्चिमी एशिया में तनाव जारी रहने पर गोल्डमैन सैक्स ने जताई यह चिंता

गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर, पश्चिमी एशिया में तनाव कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित करता रहा तो इस साल के आखिर तक ब्रेंट क्रूड के दाम 120 डॉलर (करीब 11,000 रुपये) प्रति बैरल से भी ऊपर निकल सकते हैं। फिलहाल, ब्रेंट क्रूड हाल ही में 91 डॉलर (करीब 8,600 रुपये) से ऊपर रहा था, लेकिन अब यह 88.65 डॉलर (करीब 8,400 रुपये) पर आ गया है।

हालांकि, गोल्डमैन का अनुमान है कि अगर, मौजूदा हालात सुधरते हैं तो साल के आखिर तक तेल के दाम 80 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) तक आ जाएंगे और अगले साल यह 75 डॉलर (करीब 7,100 रुपये) तक गिर सकते हैं।