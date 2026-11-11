फेड अलगे साल ब्याज दर में करेगा बढ़ोतरी, गोल्डमैन सैक्स का अनुमान

अक्टूबर में महंगाई में जो उछाल आया है, उसकी मुख्य वजह महंगा कच्चा तेल और लोगों का बढ़ता खर्च है। इसी के चलते बाजार दिसंबर में ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका जता रहा है।

इसी वजह से गोल्डमैन ने अब ब्याज दरों में कटौती का अपना अनुमान भी दिसंबर, 2027 तक खिसका दिया है। यह दिखाता है कि महंगाई पर काबू पाना कितना मुश्किल हो रहा है।