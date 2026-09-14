टेक कंपनियां इस साल के अंत तक AI पर खर्च करेंगी 760 अरब डॉलर

गूगल जैसी बड़ी कंपनियां इस दिशा में बड़े कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में उसने स्पेस-X के साथ 1.1 लाख एनवीडिया GPU तक पहुंच बनाने के लिए हर महीने 92 करोड़ डॉलर (करीब 8,700 करोड़ रुपये) का एक बड़ा समझौता किया है।

मध्य पूर्व और एशिया जैसे क्षेत्रों से भी इसमें निवेश आ रहा है, जिससे स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत हो रही हैं। इसके अलावा, एनर्जी ग्रिड बढ़ती मांग को पूरा करने में जूझ रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से आइलैंडेड डाटा सेंटर अब ज्यादा दिखने लगे हैं, जो पावर ग्रिड से अलग होकर काम करते हैं। यह नई तकनीक को पावर देने का एक अनोखा तरीका साबित हो रहा है।