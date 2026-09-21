अमेरिका में गिरे सोने के दाम, दूसरी कीमती धातुओं में दिखी बढ़त

अमेरिका में गिरे सोने के दाम, दूसरी कीमती धातुओं में दिखी बढ़त
सोमवार को सोने के दाम में थोड़ी गिरावट आई। हाजिर सोना 0.2 फीसदी गिरकर 4,368.33 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि अमेरिकी वायदा में भी 0.4 फीसदी की कमी दर्ज की गई।
इस गिरावट की मुख्य वजह यह है कि बैंक ऑफ जापान और अमेरिकी फेडरल रिजर्व जैसे दुनियाभर के केंद्रीय बैंक महंगाई से निपटने के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। ईरान से जुड़े तनाव जैसी भू-राजनीतिक अस्थिरता ने महंगाई की आग में घी डालने का काम किया है।
भारतीय खरीदारों ने रोकी सोने की खरीद
ऊंची ब्याज दरों की वजह से सोना उन दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले कम आकर्षक लग रहा है, जिनसे असल में कुछ रिटर्न मिलता है। इसी के चलते भारत जैसे देशों में ग्राहक फिलहाल सोने की खरीदारी टाल रहे हैं। इस दौरान, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम तीनों में 0.1 फीसदी का मामूली उछाल देखा गया। दूसरी ओर, चीन में सोने की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिससे प्रीमियम स्थिर हैं। यह तब हो रहा है, जब वैश्विक बाजार इस सारी अनिश्चितता पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।