अमेरिका में गिरे सोने के दाम, दूसरी कीमती धातुओं में दिखी बढ़त

ऊंची ब्याज दरों की वजह से सोना उन दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले कम आकर्षक लग रहा है, जिनसे असल में कुछ रिटर्न मिलता है। इसी के चलते भारत जैसे देशों में ग्राहक फिलहाल सोने की खरीदारी टाल रहे हैं। इस दौरान, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम तीनों में 0.1 फीसदी का मामूली उछाल देखा गया। दूसरी ओर, चीन में सोने की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिससे प्रीमियम स्थिर हैं। यह तब हो रहा है, जब वैश्विक बाजार इस सारी अनिश्चितता पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।