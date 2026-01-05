सोने की कीमत में आया 1.5 फीसदी का उछाल, चांदी के भाव भी चढ़े  

सोने की कीमत में आया 1.5 फीसदी का उछाल, चांदी के भाव भी चढ़े
क्या है खबर?
मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार (5 जनवरी) को शुरुआती कारोबार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सुबह लगभग 9:05 बजे MCX सोना फरवरी वायदा 1.5 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख रुपये/10 ग्राम पर था, जबकि चांदी मार्च वायदा 4.3 फीसदी बढ़कर 2.46 लाख रुपये/किलोग्राम पर था। कीमतें अभी भी सोने के रिकॉर्ड उच्च स्तर 1.4 लाख रुपये/10 ग्राम और चांदी के 2.54 लाख रुपये/किलोग्राम से नीचे हैं, जो दिसंबर, 2025 में दर्ज किए गए थे।
कारण
कीमत वृद्धि की यह रही सबसे बड़ी वजह
अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया था। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इससे सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के समय कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इसके चलते अमेरिकी हाजिर सोने की कीमत में 1.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि फरवरी के लिए सोने के वायदा भाव में 2 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।
अन्य वजह
इन कारणों से भी बढ़ी कीमतें
सोना-चांदी की कीमतों में वृद्धि के पीछे केवल वेनेजुएला का घटनाक्रम ही एकमात्र कारण नहीं है। रूस-यूक्रेन शांति वार्ता पर बनी अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदें और खुदरा निवेशकों की बढ़ती मांग भी कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं। जानकारों की मानें तो भारतीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी से सोना-चांदी की कीमत बढ़ाने में सहायक बना हुआ है।