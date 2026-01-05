सोना-चांदी की कीमतों में वेनेजुएला के घटनाक्रम से उछाल आया है

सोने की कीमत में आया 1.5 फीसदी का उछाल, चांदी के भाव भी चढ़े

क्या है खबर?

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार (5 जनवरी) को शुरुआती कारोबार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सुबह लगभग 9:05 बजे MCX सोना फरवरी वायदा 1.5 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख रुपये/10 ग्राम पर था, जबकि चांदी मार्च वायदा 4.3 फीसदी बढ़कर 2.46 लाख रुपये/किलोग्राम पर था। कीमतें अभी भी सोने के रिकॉर्ड उच्च स्तर 1.4 लाख रुपये/10 ग्राम और चांदी के 2.54 लाख रुपये/किलोग्राम से नीचे हैं, जो दिसंबर, 2025 में दर्ज किए गए थे।