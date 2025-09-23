सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, विश्लेषकों ने बताया बढ़ने का कारण 

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, मजबूत खुदरा मांग, केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते इस साल सोने की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में हाजिर सोने की कीमतों में इस साल अब तक 47 प्रतिशत का उछाल आया है। इसके अलावा मजबूत त्योहारी मांग एक अन्य कारक है, जो कीमतें बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत में दिवाली-दशहरे के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है।

असर

ब्याज में कटौती का पड़ा असर

मेहता इक्विटीज में कमोडिटीज के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा, "अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती और साल के अंत तक और रियायतों की संभावनाओं ने सोने के प्रति धारणा को मजबूत किया है।" उन्होंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में नरमी और रुपये में कमजोरी ने भी तेजी ला दी है। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, ETF में मजबूत निवेश और सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी ने कीमत को और बढ़ाया है।