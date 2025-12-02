भारत में इस साल सोने की कीमतें 66 फीसदी बढ़ी, चांदी के दाम हुए लगभग दोगुने
क्या है खबर?
देश में सोना-चांदी की कीमतें में इस साल में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर की शुरुआत तक सोने की कीमतों में इस साल अब तक 66 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि चांदी में 85 फीसदी का उछाल आया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, डॉलर में नरमी और भारतीय रुपये में कमजोरी ने मिलकर इस तेजी को बढ़ावा दिया है। इस दौरान चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है।
संभावना
क्या 2 लाख रुपये तक पहुंचेंगे चांदी के दाम?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार को सोना 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 1,30,109 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि सोमवार को इसका बंद भाव 1,30,652 रुपये था। दूसरी तरफ चांदी 0.73 फीसदी की गिरावट के साथ 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर शुरू हुई, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1.82 लाख रुपये था। निवेशकों का ध्यान अब इस ओर है कि क्या यह सफेद धातु इसी साल 2 लाख रुपये/किलोग्राम तक पहुंच सकती है।
वैश्विक बाजार
वैश्विक बाजारों में क्या है स्थिति?
वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतें 6 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद कम हुई है, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इस महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से प्रेरित है। पिछले 3 महीनों में ही सोने की कीमत 25 फीसदी बढ़ी है, जबकि चांदी की कीमतों में 40 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह आपूर्ति में कमी और ढीली वैश्विक मौद्रिक नीति की आशंका के बीच बार-बार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रही है।