सोना-चांदी की कीमतों में इस साल जबरदस्त वृद्धि हुई है

भारत में इस साल सोने की कीमतें 66 फीसदी बढ़ी, चांदी के दाम हुए लगभग दोगुने

क्या है खबर?

देश में सोना-चांदी की कीमतें में इस साल में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर की शुरुआत तक सोने की कीमतों में इस साल अब तक 66 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि चांदी में 85 फीसदी का उछाल आया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, डॉलर में नरमी और भारतीय रुपये में कमजोरी ने मिलकर इस तेजी को बढ़ावा दिया है। इस दौरान चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है।