अमेजन फिर करेगी बड़े पैमाने पर छंटनी, इन कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन एक बार फिर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने मानव संसाधन विभाग में 15 प्रतिशत तक की कटौती कर सकती है। यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी निवेश बढ़ाने के बीच लागत घटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेजन के प्रवक्ता केली नैन्टल ने इस मामले पर किसी भी टिप्पणी से इनकार किया है।

प्रभाव मानव संसाधन टीम पर सबसे ज्यादा असर की उम्मीद रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेजन की मानव संसाधन टीम में सबसे ज्यादा कटौती हो सकती है, जिसे पीपल एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी (PTX) टीम कहा जाता है। इस टीम में दुनियाभर में 10,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सूत्रों के अनुसार, अन्य उपभोक्ता विभागों पर भी इस छंटनी का कुछ असर पड़ सकता है। कंपनी का यह कदम AI प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधनों को बेहतर ढंग से उपयोग करने की योजना का हिस्सा है।

रणनीति AI निवेश के बीच लागत घटाने की रणनीति अमेजन आने वाले साल में AI डाटा सेंटर और क्लाउड सर्वर बनाने के लिए 100 अरब डॉलर (लगभग 8,900 अरब रुपये) से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है। कंपनी का कहना है कि यह निवेश ग्राहकों और आंतरिक जरूरतों दोनों के लिए किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेस्सी ने पहले कहा था कि AI से कंपनी की दक्षता बढ़ेगी, जिससे कर्मचारियों की कुल संख्या में कमी आ सकती है और कामकाज तेज होगा।