सोने की कीमतें 4 महीने के उच्चतम स्तर पर, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज (1 सितंबर) हाजिर सोना 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर 3,457.16 डॉलर प्रति (करीब 3.05 लाख रुपये) औंस पर पहुंच गया। इसी तरह दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 3,525.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक सुरक्षित विकल्प चुन रहे हैं, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं।
वजह
तेजी की वजह क्या है?
विश्लेषकों के मुताबिक, सोने की बढ़त की बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़ी है। निवेशक मान रहे हैं कि इस महीने फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा। CME फेडवॉच टूल के अनुसार, 87 प्रतिशत संभावना है कि फेड दरों में 25 आधार अंक की कमी करेगा। कम ब्याज दर वाले माहौल में गैर-उपज वाला सोना अधिक आकर्षक निवेश साबित होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू स्थिर रहती है और यह आर्थिक अनिश्चितता में बेहतर प्रदर्शन करता है।
अन्य
अन्य बाजारों का हाल
सोने के साथ ही अन्य धातुओं में भी बढ़त देखी गई। हाजिर चांदी 1.1 प्रतिशत बढ़कर 40.11 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि प्लैटिनम 0.8 प्रतिशत चढ़कर 1,374.95 डॉलर और पैलेडियम 0.4 प्रतिशत बढ़कर 1,114 डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण समर्थित फंड SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 1 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 977.68 टन हो गई। दूसरी ओर, एशियाई शेयर बाजारों की शुरुआत लाल निशान में हुई, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ नीतियों से निवेशक चिंतित हैं।