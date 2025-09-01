सोने की कीमतें 4 महीने के उच्चतम स्तर पर (तस्वीर: पिक्साबे)

सोने की कीमतें 4 महीने के उच्चतम स्तर पर, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Sep 01, 202509:36 am

क्या है खबर?

सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज (1 सितंबर) हाजिर सोना 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर 3,457.16 डॉलर प्रति (करीब 3.05 लाख रुपये) औंस पर पहुंच गया। इसी तरह दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 3,525.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक सुरक्षित विकल्प चुन रहे हैं, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं।