GST में बदलाव से पहले ग्राहकों ने कम की ऑनलाइन खरीदारी 

केंद्र सरकार जल्द ही GST दरों में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही है। मौजूदा 4-स्तरीय कर प्रणाली को घटाकर 2 दरों (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) में लाने का प्रस्ताव है। वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर (AC) और रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुओं पर कर घटने की संभावना है। इस उम्मीद में कई उपभोक्ता खरीदारी टाल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुस्ती अस्थायी है और त्योहारों के समय बिक्री में तेजी देखी जा सकती है।

रुझान उपभोक्ताओं में इंतजार का रुझान विश्लेषकों का कहना है कि कर सुधार की चर्चा से इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों की बिक्री पर असर पड़ा है। उपभोक्ता उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली तक नए स्लैब लागू होने के बाद दाम कम होंगे। उदाहरण के लिए, 1.2 लाख रुपये का स्मार्टफोन लगभग 10 प्रतिशत सस्ता हो सकता है। इस कारण खुदरा विक्रेता बढ़े हुए स्टॉक का प्रबंधन कर रहे हैं और ई-कॉमर्स कंपनियां संभावित मांग उछाल के लिए पहले से तैयारी कर रही हैं।

रफ्तार त्योहारों से मिलेगी नई रफ्तार त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों की बिक्री उनके वार्षिक कारोबार का बड़ा हिस्सा होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि GST युक्तिकरण त्योहारी खरीदारी को और बढ़ावा देगा। भारत में त्योहारों से जुड़ी खरीदारी सांस्कृतिक और भावनात्मक होती है। परिवार इस समय नए उपकरण और गैजेट लेना पसंद करते हैं। GST कटौती सामर्थ्य बढ़ाने और ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने में मदद करेगी, जिससे बिक्री रणनीतियों को भी नया आकार मिलेगा।