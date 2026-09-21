बढ़ती अमेरिकी यील्ड्स और पश्चिम एशिया के तनाव से सोने में गिरावट

बढ़ती अमेरिकी यील्ड्स और पश्चिम एशिया के तनाव से सोने में गिरावट
सोमवार (21 सितंबर) को शुरुआती एशियाई कारोबार में सोने के दाम में थोड़ी गिरावट आई और ये 4,416 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) के स्तर पर आ गए।
इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं। सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इस कारण बढ़ती यील्ड्स के सामने निवेशकों को फिलहाल उतना आकर्षक नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ, चांदी के भाव लगभग 67.30 डॉलर प्रति औंस (करीब 2.07 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर स्थिर बने हुए हैं।
विश्लेषकों की उतार-चढ़ाव बढ़ने की चेतावनी
हाल की गतिविधियों ने ट्रेजरी यील्ड्स को ऊपर पहुंचाया है और अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया है। इससे सोने के दामों पर अतिरिक्त दबाव बना है, खासकर अमेरिका से बाहर के खरीदारों के लिए।
फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। पश्चिमी एशिया में चल रही भू-राजनीतिक स्थितियां और आने वाली आर्थिक रिपोर्ट्स से सोने की मांग में आने वाले दिनों में हलचल दिख सकती है।