बढ़ती अमेरिकी यील्ड्स और पश्चिम एशिया के तनाव से सोने में गिरावट

सोमवार (21 सितंबर) को शुरुआती एशियाई कारोबार में सोने के दाम में थोड़ी गिरावट आई और ये 4,416 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) के स्तर पर आ गए।

इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं। सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इस कारण बढ़ती यील्ड्स के सामने निवेशकों को फिलहाल उतना आकर्षक नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ, चांदी के भाव लगभग 67.30 डॉलर प्रति औंस (करीब 2.07 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर स्थिर बने हुए हैं।