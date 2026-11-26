MCX पर सोना-चांदी की कीमतों में उछाल, जानिए कितना हुआ भाव
हाल ही में थोड़ी गिरावट के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार वापसी देखने को मिली है। सोने का वायदा भाव 2.10 फीसदी बढ़कर 10 ग्राम के लिए 1.23 लाख रुपये पर पहुंच गया, वहीं चांदी का वायदा भाव 4.07 फीसदी की छलांग लगाकर 1.48 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।
यह तेजी दुनियाभर के बाजारों में दिख रहे रुझानों का ही नतीजा है। थैंक्सगिविंग से पहले ही दोनों धातुओं की कीमत में इजाफा हुआ, इसकी एक वजह अमेरिकी महंगाई के बढ़ने की आशंका भी है, जिससे ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती हैं।
विशेषज्ञ कर रहे हैं सतर्क
जानकारों का कहना है कि सोना अब भी अपने निवेश को अलग-अलग जगह पैसे लगाने का एक भरोसेमंद तरीका है, लेकिन इसमें आंख मूंदकर कूदने की जरूरत नहीं है।
जियोटस डॉट कॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विक्रम सुब्बुराज ने सोने की खरीदारी में सावधानी बरतने की सलाह दी है, वहीं मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य अनुसंधान अधिकारी रवि सिंह का कहना है कि 10 ग्राम सोना 1.25 लाख रुपये के नीचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच सकता है।