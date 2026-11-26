हाल ही में थोड़ी गिरावट के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार वापसी देखने को मिली है। सोने का वायदा भाव 2.10 फीसदी बढ़कर 10 ग्राम के लिए 1.23 लाख रुपये पर पहुंच गया, वहीं चांदी का वायदा भाव 4.07 फीसदी की छलांग लगाकर 1.48 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

यह तेजी दुनियाभर के बाजारों में दिख रहे रुझानों का ही नतीजा है। थैंक्सगिविंग से पहले ही दोनों धातुओं की कीमत में इजाफा हुआ, इसकी एक वजह अमेरिकी महंगाई के बढ़ने की आशंका भी है, जिससे ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती हैं।