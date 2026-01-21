सोना-चांदी की कीमतों ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, जानिए आज कितने हुए दाम

वैश्विक बाजारों में हाजिर सोने की कीमत लगभग 0.8 फीसदी बढ़कर लगभग 4,806 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.41 लाख रुपये/10 ग्राम) हो गई, जो पहली बार करीब 1.4 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई। चांदी की कीमत लगभग 0.4 फीसदी बढ़कर 95.01 डॉलर प्रति औंस (करीब 3.07 लाख रुपये/किग्रा) हो गई, जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब बनी हुई है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच लगातार जोखिम से बचने की प्रवृत्ति इस तेजी का कारण है।

निवेश

निवेशकों को दिया यह सुझाव

टाटा म्यूचुअल फंड के जनवरी के कमोडिटी आउटलुक में बताया है कि दोनों धातुओं के लिए मध्यम से लंबी अवधि के बुनियादी कारक सकारात्मक बने हुए हैं। औद्योगिक मांग, सीमित आपूर्ति और निवेशकों की रुचि के कारण सोने की कीमत में 2025 में लगभग 66 फीसदी और चांदी की कीमत में लगभग 161 फीसदी की तेजी आई। विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों को विशेष रूप से संभावित अल्पकालिक अस्थिरता के मद्देनजर सावधानीपूर्वक स्थिति निर्धारण और जोखिम प्रबंधन बनाए रखना चाहिए।