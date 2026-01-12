सोने-चांदी की कीमतें आज सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं

भारत में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, जानिए कितना हुआ इजाफा

क्या है खबर?

भारतीय बाजार में सोमवार (12 जनवरी) को सोना-चांदी की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 2,071 रुपये (1.5 फीसदी) बढ़कर 1.4 लाख रुपये/10 ग्राम हो गया। इससे पहले कीमतों ने 1.41 लाख रुपये/10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया। चांदी ने 9,510 रुपये (3.8 फीसदी) की वृद्धि दर्ज की और MCX पर 2.62 लाख रुपये/किलोग्राम पर कारोबार किया। दिन के दौरान इसने 2.63 लाख रुपये/किलोग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ।