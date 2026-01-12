भारत में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, जानिए कितना हुआ इजाफा
क्या है खबर?
भारतीय बाजार में सोमवार (12 जनवरी) को सोना-चांदी की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 2,071 रुपये (1.5 फीसदी) बढ़कर 1.4 लाख रुपये/10 ग्राम हो गया। इससे पहले कीमतों ने 1.41 लाख रुपये/10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया। चांदी ने 9,510 रुपये (3.8 फीसदी) की वृद्धि दर्ज की और MCX पर 2.62 लाख रुपये/किलोग्राम पर कारोबार किया। दिन के दौरान इसने 2.63 लाख रुपये/किलोग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ।
अंतरराष्ट्रीय बाजार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या पड़ा असर?
घरेलू बाजार में तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई जबरदस्त उछाल के बाद आई, जहां हाजिर सोने की कीमत 1 फीसदी से अधिक बढ़कर 4,567 डॉलर प्रति औंस (1.32 लाख रुपये/10 ग्राम) के करीब पहुंच गई। इससे पहले यह पहली बार 4,600 डॉलर प्रति औंस (1.33 लाख रुपये/10 ग्राम) के पार भी पहुंच गई थी। हाजिर चांदी भी सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल करते हुए 83 डॉलर प्रति औंस (2.64 लाख रुपये/किलोग्राम) पर पहुंच गई।
वजह
इस कारण कीमतों में आई तेजी
बाजार के जानकारों का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग में वृद्धि सोने की कीमतों में उछाल का कारण है। VT मार्केट के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक (APAC) जस्टिन खू ने कहा, "सोने और चांदी की कीमतों का सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचना वैश्विक जोखिम रणनीति में निर्णायक बदलाव को दर्शाता है, न कि किसी अल्पकालिक विसंगति को।"