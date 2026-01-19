सोना-चांदी की कीमतों ने हासिल किया रिकॉर्ड उच्च स्तर, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
सोना-चांदी की कीमतें साेमवार (19 जनवरी) को नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हाजिर सोने की कीमत 4,689.39 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.37 लाख रुपये/10 ग्राम) तक पहुंच गई। फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा भाव में 1.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 4,669.90 डॉलर प्रति औंस (1.36 लाख रुपये/10 ग्राम) पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, हाजिर चांदी के भाव 94.08 डॉलर प्रति औंस (3.01 लाख रुपये/किग्रा) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
भारतीय बाजार
भारत में कैसे रहे हैं भाव?
भारतीय बाजार खुलते ही मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सोना और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया। MCX सोने के दाम सुबह के कारोबार में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सुबह 9:20 बजे तक फरवरी अनुबंध के अनुसार, भाव लगभग 1.44 लाख रुपये/10 ग्राम था, जो 1.33 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। दूसरी तरफ MCX चांदी के दाम भी बढ़कर पहली बार 3 लाख रुपये/किलोग्राम के पार पहुंच गए।
कारण
इस कारण कीमतों में आया उछाल
कीमती धातुओं में यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी के बाद आया है। बढ़ते तनाव के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों के लिए सोने-चांदी में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का विरोध करने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 8 यूरोपीय देशों पर फरवरी से 10 फीसदी का टैरिफ लगाएगी और जून में बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगा।