सोना-चांदी की कीमतों ने हासिल किया रिकॉर्ड उच्च स्तर, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

सोना-चांदी की कीमतें साेमवार (19 जनवरी) को नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हाजिर सोने की कीमत 4,689.39 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.37 लाख रुपये/10 ग्राम) तक पहुंच गई। फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा भाव में 1.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 4,669.90 डॉलर प्रति औंस (1.36 लाख रुपये/10 ग्राम) पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, हाजिर चांदी के भाव 94.08 डॉलर प्रति औंस (3.01 लाख रुपये/किग्रा) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।