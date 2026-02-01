सोने-चांदी की कीमतों में आई 6 फीसदी की गिरावट, जानिए आज कितने हुए दाम
क्या है खबर?
भारतीय बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में रविवार (1 फरवरी) को गिरावट दर्ज हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) कीमतों में 6 फीसदी की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। MCX पर आज चांदी की कीमत गिरकर 2.74 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई, जबकि सोने के भाव 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। शुरुआती कारोबार में MCX के शेयर भी 9 फीसदी की गिरावट के साथ खुले।
गिरावट
चांदी के भाव में आई थी सबसे बड़ी गिरावट
शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 37 फीसदी तक की गिरावट हुई, जबकि हाजिर सोने के दाम 12 फीसदी तक लुढ़क गए। सोने की कीमतों में 1980 के दशक के बाद से एक सत्र में और चांदी के भाव में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। चांदी की कीमत 3.12 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि गुरुवार को भाव 4.04 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। सोने के दाम 1.65 लाख रुपये/10 ग्राम पर आ गए।
वजह
ये रही हैं गिरावट की वजह
कीमती धातुओं में गिरावट का सीधा संबंध अमेरिकी मुद्रा और डेरिवेटिव बाजारों में हुए घटनाक्रमों से था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पूर्व गवर्नर केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व का प्रमुख नामित किए जाने से डॉलर सूचकांक में 0.9 फीसदी की वृद्धि हुई। इस घटनाक्रम ने सोने और चांदी जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों के आकर्षण को कम कर दिया। इससे वैश्विक स्तर पर बिकवाली में तेजी आई है, वहीं भारत में निवेशक केंद्रीय बजट से पहले सतर्क रहे।