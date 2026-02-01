सोने-चांदी की कीमतों में आई 6 फीसदी की गिरावट, जानिए आज कितने हुए दाम

गिरावट

चांदी के भाव में आई थी सबसे बड़ी गिरावट

शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 37 फीसदी तक की गिरावट हुई, जबकि हाजिर सोने के दाम 12 फीसदी तक लुढ़क गए। सोने की कीमतों में 1980 के दशक के बाद से एक सत्र में और चांदी के भाव में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। चांदी की कीमत 3.12 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि गुरुवार को भाव 4.04 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। सोने के दाम 1.65 लाख रुपये/10 ग्राम पर आ गए।