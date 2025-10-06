सोना-चांदी की कीमतें MCX पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, निवेशकों को क्या करना चाहिए? 

सोना-चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। आज (6 अक्टूबर) इंट्राडे कारोबार में दोनों धातुओं के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। MCX पर गोल्ड दिसंबर वायदा 1,19,490 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा, जबकि सिल्वर दिसंबर अनुबंध 1,47,700 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान दोनों में 1 फीसदी से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।

असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी का असर वैश्विक बाजारों में भी सोने-चांदी के भाव तेजी पर लगातार बने हुए हैं। अमेरिका में सरकार के शटडाउन और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। इसी कारण सोमवार को पहली बार सोने की कीमत 3,900 डॉलर प्रति औंस के पार आसानी से पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निवेशकों का झुकाव अब सोने और चांदी की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है।

वजह सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी सोने की कीमतों को मजबूत सहारा दे रही हैं। इसके अलावा डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश विकल्प की लगातार तलाश ने भी इस तेजी को और बढ़ावा दिया है।

अन्य वजह चांदी के भाव में बढ़त के अन्य कारण चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे औद्योगिक मांग और केंद्रीय बैंकों की सक्रिय खरीदारी अहम वजह रही है। चीन और भारत जैसे बड़े देशों में चांदी की मजबूत मांग ने इसके दाम को ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसके साथ ही, वैश्विक अनिश्चितता और डॉलर में गिरावट के चलते निवेशक चांदी को भी सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिससे बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है।