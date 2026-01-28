चांदी की कीमत में 6 फीसदी से अधिक उछाल, रिकॉर्ड स्तर पर सोने के दाम
क्या है खबर?
भारत में सोना-चांदी की कीमतें बुधवार (28 जनवरी) को नए उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत में करीब 7 फीसदी की उछाल आई है। चांदी का भाव 2.4 फीसदी बढ़कर 3.64 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 3.56 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इसके बाद भाव 6 फीसदी से अधिक बढ़कर 3.83 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
सोना
सोने की कीमत में कितनी हुई वृद्धि?
घरेलू बाजार में MCX पर सोने का भाव 2.12 फीसदी बढ़कर 1.71 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 1.67 लाख रुपये पर बंद हुआ था। पीली धातु का दाम आज रिकॉर्ड उच्च स्तर 1.72 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर भी पहुंचा था। विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार की जा रही खरीद, अमेरिका में नीतिगत अनिश्चितता और मुद्रा की कमजोरी ने निवेशकों की सोने की मांग को और मजबूत किया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार
विदेशों में कितनी हुई बढ़ोतरी?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत पहली बार 5,200 डॉलर प्रति औंस (1.53 लाख रुपये/10 ग्राम) से ऊपर पहुंच गई, जिससे पिछले सत्र में हुई 3 फीसदी से अधिक की तेजी का सिलसिला जारी रहा। हाजिर सोने की कीमत में 0.6 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 5,219.97 डॉलर प्रति औंस (1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गई। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में भी 7 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।