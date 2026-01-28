चांदी की कीमत में 6 फीसदी से अधिक उछाल, रिकॉर्ड स्तर पर सोने के दाम

सोना-चांदी की कीमतें आज फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं

क्या है खबर?

भारत में सोना-चांदी की कीमतें बुधवार (28 जनवरी) को नए उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत में करीब 7 फीसदी की उछाल आई है। चांदी का भाव 2.4 फीसदी बढ़कर 3.64 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 3.56 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इसके बाद भाव 6 फीसदी से अधिक बढ़कर 3.83 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।