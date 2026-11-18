सोना-चांदी ETF में 3 फीसदी तक की गिरावट, जानिए क्या है इसकी वजह
इस सप्ताह सोने और चांदी के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में तेज गिरावट देखने को मिली। सोने से जुड़े फंड लगभग 2 फीसदी नीचे आ गए, जबकि चांदी के फंड 3 फीसदी से भी ज्यादा लुढ़क गए।
दरअसल, निवेशक इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो सोने-चांदी जैसी जिन चीजों पर कोई कमाई नहीं होती, वे निवेशकों को कम आकर्षक लगती हैं।
सितंबर, 2025 के बाद निचले स्तर पर पहुंचा सोना
बाजार के जाने-माने फंडों में भी गिरावट का असर दिखा। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सिल्वर ETF दोनों 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए, वहीं ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में 1.84 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
दुनियाभर में सोने का भाव सितंबर, 2025 के बाद सबसे निचले स्तर 3,797.11 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया है, जबकि चांदी भी 46 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.51 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) से नीचे फिसल गई है और यह पिछले 13 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर के करीब आ गई है।
अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के कड़े बयानों ने भी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है।