बाजार के जाने-माने फंडों में भी गिरावट का असर दिखा। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सिल्वर ETF दोनों 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए, वहीं ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में 1.84 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

दुनियाभर में सोने का भाव सितंबर, 2025 के बाद सबसे निचले स्तर 3,797.11 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया है, जबकि चांदी भी 46 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.51 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) से नीचे फिसल गई है और यह पिछले 13 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर के करीब आ गई है।

अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के कड़े बयानों ने भी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है।