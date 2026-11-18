सोने में भारी धातु मिलाकर वजन बढ़ाने का मामला

सोने के गहनों में भारी धातु मिलाकर बढ़ाया जा रहा वजन, जांच में भी पकड़ना मुश्किल

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:24 pm Nov 18, 202602:24 pm

क्या है खबर?

सोने के गहने खरीदने वाले ग्राहकों के लिए मिलावट का एक नया मामला चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ गहनों में वजन बढ़ाने के लिए सोने के साथ भारी धातु रेनियम पाउडर मिलाया गया। दावा है कि इस मिश्रण से तैयार गहने कई सामान्य जांचों में असली सोने जैसे पाए गए। मामले की जांच में चीन से जुड़े एक एजेंट और भारत में इसके संभावित कारोबार का भी जिक्र किया गया है।