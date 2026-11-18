सोने के गहनों में भारी धातु मिलाकर बढ़ाया जा रहा वजन, जांच में भी पकड़ना मुश्किल
क्या है खबर?
सोने के गहने खरीदने वाले ग्राहकों के लिए मिलावट का एक नया मामला चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ गहनों में वजन बढ़ाने के लिए सोने के साथ भारी धातु रेनियम पाउडर मिलाया गया। दावा है कि इस मिश्रण से तैयार गहने कई सामान्य जांचों में असली सोने जैसे पाए गए। मामले की जांच में चीन से जुड़े एक एजेंट और भारत में इसके संभावित कारोबार का भी जिक्र किया गया है।
दावा
चीन के एजेंट ने रेनियम पाउडर को लेकर किया दावा
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने चीन के शेनझेन में एक एजेंट से संपर्क किया था।
एजेंट ने कथित तौर पर बताया कि उसकी कंपनी रेनियम पाउडर बनाती है और भारत के कई शहरों में उसके डीलर मौजूद हैं।
उसने दावा किया कि पाउडर को सोने में 25 प्रतिशत तक मिलाया जा सकता है और सामान्य जांच में इसकी पहचान नहीं हो पाती, ऐसा उसका दावा था, यह आसानी से संभव है।
चुनौती
मिलावट से सोने की शुद्धता जांचने में बढ़ी चुनौती
रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई के एक डीलर से रेनियम का एक ग्राम नमूना लेकर जोधपुर के ज्वेलर के साथ प्रयोग किया गया।
7.83 ग्राम 24 कैरेट सोने में एक ग्राम पाउडर मिलाने पर वजन 8.83 ग्राम हुआ और मिश्रण जांच में 24 कैरेट बताया गया था।
बाद में गहने को 22 कैरेट के रूप में प्रमाणित किया गया, जबकि रिपोर्ट में सोने की मात्रा 81.73 प्रतिशत बताई गई, जो काफी कम है।
आशंका
अन्य भारी धातुओं के इस्तेमाल की भी आशंका
इंदौर के सर्राफा बाजार में भी सोने में रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम जैसी भारी धातुएं मिलाने की आशंका जताई गई है।
कारोबारियों के मुताबिक, ये धातुएं सोने से ज्यादा घनी होती हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है और एसिड या टचस्टोन से होने वाली पारंपरिक जांच में भी मिलावट पकड़ना मुश्किल हो सकता है।
कथित गोल्ड पाउडर की आपूर्ति महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के रास्ते होने की चिंता भी जताई गई है।
सवाल
हॉलमार्किंग व्यवस्था और जांच को लेकर उठे सवाल
हॉलमार्किंग व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।
CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में 81 प्रतिशत पंजीकृत ज्वेलर्स का निरीक्षण नहीं हुआ और BIS मान्यता प्राप्त जांच केंद्रों की निगरानी तय लक्ष्य से 43.7 प्रतिशत कम रही।
विशेषज्ञों के अनुसार, एक्स-रे फ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी जांच से धातुओं की पहचान संभव है। ग्राहकों को विश्वसनीय दुकानों से गहने लेने, हॉलमार्क जांचने और बिल संभालकर रखने की सलाह दी गई है।