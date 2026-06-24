जनरल मोटर्स के 50 रोबोट्स ने छीनी 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी बिज़नेस Jun 24, 2026

जनरल मोटर्स (GM) ने हाल ही में मिशिगन के फैक्ट्री जीरो प्लांट में 50 कोबॉट्स लगाए हैं। ये ऐसे रोबोट हैं, जो इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। इन रोबोट्स को काम की रफ्तार बढ़ाने और फैक्ट्री में सुरक्षा बेहतर करने के मकसद से लाया गया है, लेकिन इनके आने से 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है।

इनमें से कुछ कर्मचारियों को तो अस्थायी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है। GM कार बनाने के अपने तरीकों को आधुनिक बनाने में जुटी है और यह उसी का एक हिस्सा है।