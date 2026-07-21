यूरिया की कीमतों में आई 40 फीसदी की गिरावट, भारतीय किसानों को बड़ी राहत

जून में वैश्विक यूरिया की कीमतों में 40 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब यह 572 डॉलर (करीब 54,000 रुपये) प्रति टन पर आ गया है।

यह उन किसानों के लिए बहुत राहत की बात है, जो महंगे खाद की वजह से परेशान थे, खासकर फसल बोने के इस अहम सीजन में।

यूरिया की कीमतों में यह गिरावट दुनियाभर में इसकी आपूर्ति बढ़ने और चीन द्वारा निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों को कम करने के कारण हुई है।

हालांकि, यह भी सच है कि मौजूदा कीमतें पिछले साल के मुकाबले अभी भी काफी ज्यादा हैं।