ग्लैनमार्क की अमेरिकी शाखा ने दवाओं की कीमत निर्धारण मामले का किया निपटारा 

कंपनी ने आरोपों का किया खंड़न

साल 2016 से ग्लैंमार्क को 35 से ज्यादा मुकदमों का सामना करना पड़ा। ये मुकदमे दवा खरीदने वाले ग्राहकों और अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से थे, जिनमें कंपनी पर बाजार में गलत तरीके से होड़ रोकने का आरोप लगाया गया था। कंपनी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया।

फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का कहना है कि यह समझौता करने का मतलब यह नहीं है कि वे दोषी हैं। ग्लैंमार्क ने इस रकम के लिए पहले ही पैसा अलग रख दिया है, जिससे उसके कामकाज या उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।