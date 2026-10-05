जर्मन ग्रीन स्टील के शेयर मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार में लिस्ट

कंपनी का यह IPO बहुत कामयाब रहा। निवेशकों ने इसमें जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई, जिसके चलते यह कुल 30.42 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ।

जर्मन ग्रीन स्टील ने इससे 303.9 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इन पैसों से कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना चाहती है और एक हाइब्रिड विंड-सोलर पावर प्लांट भी बनाएगी। ये कदम कंपनी की वृद्धि और ग्रीन एनर्जी की दिशा में उसके प्रयासों को मजबूत करेंगे।