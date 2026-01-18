GDP में होगी 7 फीसदी की दर से वृद्धि, केयरएज ने लगाया अनुमान

2026-27 वित्त वर्ष में GDP में 7 फीसदी की दर मिलने का अनुमान है

क्या है खबर?

रेटिंग एजेंसी केयरएज रेटिंग्स ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान लगाया है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि को कम मुद्रास्फीति, ब्याज दराें और टैक्स भार जैसे कारकों से बल मिलेगा। निर्यात पर दबाव के बावजूद देश का सर्विस सेक्टर विदेशी मुद्रा भंडार को सपोर्ट देता है। कई बड़े देश आर्थिक सुस्ती और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की यह वृद्धि एक मिसाल पेश कर रही है।