GDP में होगी 7 फीसदी की दर से वृद्धि, केयरएज ने लगाया अनुमान
क्या है खबर?
रेटिंग एजेंसी केयरएज रेटिंग्स ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान लगाया है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि को कम मुद्रास्फीति, ब्याज दराें और टैक्स भार जैसे कारकों से बल मिलेगा। निर्यात पर दबाव के बावजूद देश का सर्विस सेक्टर विदेशी मुद्रा भंडार को सपोर्ट देता है। कई बड़े देश आर्थिक सुस्ती और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की यह वृद्धि एक मिसाल पेश कर रही है।
वजह
इस कारण GDP को मिलेगा बढ़ावा
रिपोर्ट में कहा है, "टैरिफ संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत के माल निर्यात पर दबाव आया है, लेकिन सेवाओं के मजबूत निर्यात से बाहरी स्थिति को समर्थन मिलने की उम्मीद है।" रेटिंग एजेंसी ने आगे कहा कि आयकर में कटौती, GST दरों में सुधार, सेवा निर्यात में निरंतर तेजी, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती से विकास की गति को समर्थन मिला है।
चुनौतियां
अर्थव्यवस्था के लिए रहेंगी ये चुनाैतियां
केयरएज ने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7 प्रतिशत और नॉर्मल GDP वृद्धि 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दूसरी तरफ RBI ने 2025-26 के लिए वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में 3 बड़ी चुनौतियाों की भी बात कही है, जिसमें भारतीय रुपये की विदेशी मुद्रा के मुकाबले गिरती कीमत बड़ी परेशानी है, जिससे आयात महंगा होने का खतरा है। इसके अलावा विदेशी निवेश में गिरावट और टैरिफ वॉर की भी चुनौती है।