यूक्रेन संघर्ष के कारण यूरोपीय देशों को गैस निर्यात रुकने के बाद गैजप्रॉम अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए देश के भीतर ही बिजली उत्पादन पर ध्यान दे रही है।

कंपनी शुरुआत में 400 मेगावॉट बिजली पैदा करने के लिए कई स्थलों को परिवर्तित करने का काम कर रही है। यह तरीका नए बिजली घर बनाने की तुलना में ज्यादा तेज और सस्ता साबित होगा।

अनुमान है कि डाटा सेंटर्स से बिजली की मांग 2030 तक 3 गुना बढ़ सकती है। ऐसे में मॉस्को के पास गैजप्रॉम का मौजूदा नेटवर्क उसे इस बढ़ती मांग को पूरा करने में एक मजबूत स्थिति में रखता है।

इसके साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी डाटा सेंटर के निर्माण को गति देने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।