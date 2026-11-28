पुराने गैस स्टेशन को डाटा सेंटर्स के बिजली प्लांट में बदल रही गैजप्रॉम
रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी गैजप्रॉम अब अपने इस्तेमाल न किए गए गैस कंप्रेसर स्टेशनों को बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों में बदल रही है।
इस कदम का मकसद ऊर्जा की कमी को कम करना और डाटा सेंटर्स से बिजली की भारी बढ़ती मांग को पूरा करना है, खासकर रूस के दक्षिणी और मध्य इलाकों में।
400 मेगावॉट बिजली पैदा करने की योजना
यूक्रेन संघर्ष के कारण यूरोपीय देशों को गैस निर्यात रुकने के बाद गैजप्रॉम अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए देश के भीतर ही बिजली उत्पादन पर ध्यान दे रही है।
कंपनी शुरुआत में 400 मेगावॉट बिजली पैदा करने के लिए कई स्थलों को परिवर्तित करने का काम कर रही है। यह तरीका नए बिजली घर बनाने की तुलना में ज्यादा तेज और सस्ता साबित होगा।
अनुमान है कि डाटा सेंटर्स से बिजली की मांग 2030 तक 3 गुना बढ़ सकती है। ऐसे में मॉस्को के पास गैजप्रॉम का मौजूदा नेटवर्क उसे इस बढ़ती मांग को पूरा करने में एक मजबूत स्थिति में रखता है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी डाटा सेंटर के निर्माण को गति देने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।