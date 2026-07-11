स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI ने जारी किए 9 नोटिस, जानिए क्या है मामला बिज़नेस Jul 11, 2026

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने से जुड़ी शिकायतों को लेकर स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं।

इन शिकायतों में खराब हो चुका व्हे प्रोटीन, सड़े हुए अंडे, बिगड़े हुए पके-पकाए भोजन, दूषित शिशु आहार और टूटा-फूटा सामान शामिल था।

इसके साथ ही, दूध की गुणवत्ता और ग्राहकों की शिकायतों को किस तरह निपटाया जाता है। इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं।