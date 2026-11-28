बिसलेरी के पश्चिम बंगाल के प्लांट से लिए नमूने में खामी पाई गई है

बिसलेरी के पानी में फिर मिली खामी, FSSAI ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम तब उठाया गया, जब पश्चिम बंगाल स्थित कंपनी के प्लांट से लिया गया बोतलबंद पीने का पानी (पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर) का नमूना प्रयोगशाला परीक्षण में विफल हो गया। खाद्य सुरक्षा नियामक ने बताया कि नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं। यह सीवेज के रिसाव, क्षतिग्रस्त पाइपों या अन्य माध्यमों से जल प्रणालियों में प्रवेश कर सकता है।