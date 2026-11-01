2027 से एयरलाइंस के हवाई किराए में होगा सरकार का दखल

एयरलाइंस को यह साफ-साफ दिखाना होगा कि आपकी टिकट का किराया कैसे बनता है। इसमें टैक्स, अलग-अलग शुल्क (फीस), टिकट रद्द करने के चार्जेज और रिफंड के नियम जैसी सभी बातें शामिल होंगी।

उन्हें किराए से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन भी डालनी होगी, ताकि सभी लोग उसे आसानी से देख सकें। हालांकि, सरकार जरूरत पड़ने पर किराए पर नजर रख पाएगी और निर्देश भी दे सकेगी, लेकिन एयरलाइंस रोजाना अपनी कीमतें खुद ही तय करेंगी। फिलहाल, मोनोपॉली रूट्स या प्रतिस्पर्धा की सीमाओं को लेकर कोई नए नियम नहीं हैं।