NSE 7 दिसंबर से CAS में करेगा बदलाव, मिलेंगे केवल 10 मिनट
7 दिसंबर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) कुछ बदलाव कर रहा है। शेयरों के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) अब केवल 10 मिनट का होगा। यह दोपहर 3:30 बजे से 3:40 बजे तक चलेगा।
इसके अलावा, इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वालों को भी थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेडिंग शाम 3:45 बजे तक चलेगी।
इंडेक्स डेरिवेटिव्स की भी सामान्य दिनों में ट्रेडिंग 3:45 बजे तक होगी, लेकिन एक्सपायरी के दिन जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद खत्म हो रही होगी, उनकी ट्रेडिंग 3:30 बजे ही रुक जाएगी।
एक्सपायरी-डे सेटलमेंट्स में किए बदलाव
यह बदलाव भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बाजार के समय और डेरिवेटिव्स सेटलमेंट्स के तरीके की हालिया समीक्षा के बाद किया गया है।
नए CAS में ऑर्डर डालने और कीमतें तय करने के लिए तय समय स्लॉट होंगे। अब यह सेशन शुरू होने से पहले की औसत कीमत पर आधारित होगा।
NSE डेरिवेटिव्स के लिए एक्सपायरी-डे की कीमतें कैसे तय होंगी, इसमें भी कुछ बदलाव कर रहा है। नए सिस्टम से सबको वाकिफ कराने के लिए NSE मॉक ट्रेडिंग सेशंस भी चलाएगा।