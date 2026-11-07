NSE 7 दिसंबर से CAS में करेगा बदलाव, मिलेंगे केवल 10 मिनट

7 दिसंबर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) कुछ बदलाव कर रहा है। शेयरों के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) अब केवल 10 मिनट का होगा। यह दोपहर 3:30 बजे से 3:40 बजे तक चलेगा।

इसके अलावा, इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वालों को भी थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेडिंग शाम 3:45 बजे तक चलेगी।

इंडेक्स डेरिवेटिव्स की भी सामान्य दिनों में ट्रेडिंग 3:45 बजे तक होगी, लेकिन एक्सपायरी के दिन जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद खत्म हो रही होगी, उनकी ट्रेडिंग 3:30 बजे ही रुक जाएगी।