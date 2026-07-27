क्यों इंफोसिस पर फ्रांस में लगा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना?
फ्रांसीसी लेबर अथॉरिटीज ने इंफोसिस पर लगभग 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी का टाइम-ट्रैकिंग सिस्टम कानूनी मानकों पर खरा नहीं उतर पाया, जिस कारण यह कार्रवाई हुई।
दरअसल, फ्रांस में काम के घंटों और छुट्टी के समय पर बहुत कड़ाई से निगरानी रखी जाती है। ऐसे में वहां सिस्टम का भरोसेमंद और जांच योग्य होना बेहद जरूरी है।
जांच के दौरान इंफोसिस का सिस्टम इन पैमानों पर असफल रहा। कंपनी ने कहा है कि इस जुर्माने का उनके कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह घटना उन्हें स्थानीय नियमों का पालन करने की याद दिलाती है।
भारत में बदली उपस्थिति नीति
यह बात और दिलचस्प हो जाती है कि जिस वक्त इंफोसिस को फ्रांस में जुर्माने का सामना करना पड़ा है, ठीक उसी समय भारत में भी कंपनी अपनी उपस्थिति नीति को कड़ा कर रही है।
नए नियमों के अनुसार, भारत में सीनियर स्टाफ को अब हफ्ते में कम से कम 4 दिन ऑफिस आना जरूरी होगा। फ्रांस में लगा जुर्माना जहां कानूनी नियमों का पालन न करने के कारण है, वहीं ये दोनों घटनाएं इंफोसिस की कार्य संस्कृति को लेकर भारत और विदेशों में जारी बहस को और हवा दे रही हैं।