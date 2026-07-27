क्यों इंफोसिस पर फ्रांस में लगा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना?

फ्रांसीसी लेबर अथॉरिटीज ने इंफोसिस पर लगभग 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी का टाइम-ट्रैकिंग सिस्टम कानूनी मानकों पर खरा नहीं उतर पाया, जिस कारण यह कार्रवाई हुई।

दरअसल, फ्रांस में काम के घंटों और छुट्टी के समय पर बहुत कड़ाई से निगरानी रखी जाती है। ऐसे में वहां सिस्टम का भरोसेमंद और जांच योग्य होना बेहद जरूरी है।

जांच के दौरान इंफोसिस का सिस्टम इन पैमानों पर असफल रहा। कंपनी ने कहा है कि इस जुर्माने का उनके कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह घटना उन्हें स्थानीय नियमों का पालन करने की याद दिलाती है।