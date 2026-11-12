चेन्नई मेट्रो के लिए ड्राइवरलेस ट्रेन बनाने लगी एल्सटॉम

चेन्नई मेट्रो के लिए ड्राइवरलेस ट्रेन बनाएगी फ्रांस की एल्सटॉम, 96 कोच का उत्पादन शुरू

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:25 pm Nov 12, 202605:25 pm

क्या है खबर?

फ्रांस की ट्रेन निर्माता कंपनी एल्सटॉम ने चेन्नई मेट्रो के लिए नई ट्रेनें बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी आंध्र प्रदेश के श्री सिटी स्थित अपने कारखाने में 96 मेट्रो कोच तैयार करेगी। इसके लिए उसे 2025 में 13.5 करोड़ यूरो (लगभग 1,400 करोड़ रुपये) का ठेका मिला था। ये सभी ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी और चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण में इस्तेमाल की जाएंगी। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है।