विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से निकाले 3,325 करोड़ रुपये, भारतियों ने संभाला बाजार

घरेलू निवेशकों ने लगाए करीब 17,000 करोड़ रुपये

विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह कच्चा तेल महंगा होने के साथ-साथ 20 मई को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.89 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचना है।

इसके अलावा, मूडीज ने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग भी घटा दी है साथ ही बॉन्ड यील्ड भी लगातार ऊंचे बने हुए हैं। ये सारे कारण भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाने को लेकर निवेशकों को और भी सावधान कर रहे हैं।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि घरेलू निवेशकों ने ऐसे में मोर्चा संभाला। उन्होंने करीब 17,000 करोड़ रुपये का निवेश करके बाजार को सहारा दिया।