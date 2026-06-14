विदेशी निवेशकों ने जून के पहले पखवाड़े में शेयर बाजार से निकाले 63,000 करोड़ रुपये

अब तक की कुल निकासी 2.87 लाख करोड़ रुपये के पार

इस साल FPI की कुल निकासी 2.87 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। यह पिछले साल की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।

हालांकि, फरवरी में कुछ निवेश आया था, लेकिन बाकी ज्यादातर महीनों में भारी निकासी ही देखने को मिली है। मार्च का महीना सबसे ऊपर रहा, जब FPI ने 1.17 लाख करोड़ रुपये निकाले थे।

खास बात यह है कि स्टॉक और करेंसी को लेकर चिंताएं होने के बावजूद विदेशी निवेशक अभी भी भारत के ऋण बाजार में निवेश कर रहे हैं। जून में ऋण बाजार में 13,200 करोड़ रुपये का निवेश आया।