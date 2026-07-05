फॉक्सकॉन की दूसरी तिमाही की कमाई में करीब 40 फीसदी का उछाल
फॉक्सकॉन ने इस साल की दूसरी तिमाही (Q2) में अपनी कमाई में 39.8 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने इस दौरान करीब 78.7 अरब डॉलर (करीब 7,400 अरब रुपये) की कुल कमाई की, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा रही।
इस शानदार कमाई के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर की जबरदस्त मांग रही। इसमें क्लाउड और नेटवर्किंग से जुड़े उपकरण शामिल हैं।
इसके साथ ही, कंपनी के स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर ऐपल के आईफोन जैसे डिवाइसों की बिक्री ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।
जून में हुई रिकॉर्ड कमाई
जून की बात करें तो फॉक्सकॉन ने 821.8 अरब ताइवान डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) की कमाई कर डाली, जो पिछले साल के मुकाबले 52.1 फीसदी ज्यादा है। यह एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई रही।
भविष्य के लिए कंपनी का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग से उसकी कमाई की रफ्तार बनी रहेगी।
हालांकि, वैश्विक राजनीति और आर्थिक हालात इस पर असर डाल सकते हैं। इतनी शानदार बढ़ोतरी के बाद भी फॉक्सकॉन के शेयर इस साल सिर्फ 4.3 फीसदी ही बढ़े हैं। यह बढ़त ताइवान बाजार की 61.5 फीसदी की बढ़ोतरी के मुकाबले काफी कम है।