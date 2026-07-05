फॉक्सकॉन की दूसरी तिमाही की कमाई में करीब 40 फीसदी का उछाल

जून में हुई रिकॉर्ड कमाई

जून की बात करें तो फॉक्सकॉन ने 821.8 अरब ताइवान डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) की कमाई कर डाली, जो पिछले साल के मुकाबले 52.1 फीसदी ज्यादा है। यह एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई रही।

भविष्य के लिए कंपनी का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग से उसकी कमाई की रफ्तार बनी रहेगी।

हालांकि, वैश्विक राजनीति और आर्थिक हालात इस पर असर डाल सकते हैं। इतनी शानदार बढ़ोतरी के बाद भी फॉक्सकॉन के शेयर इस साल सिर्फ 4.3 फीसदी ही बढ़े हैं। यह बढ़त ताइवान बाजार की 61.5 फीसदी की बढ़ोतरी के मुकाबले काफी कम है।