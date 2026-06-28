HDFC के पूर्व अध्यक्ष ने जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों का किया खंडन बिज़नेस Jun 28, 2026

HDFC बैंक के पूर्व अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती ने उन आरोपों को सिरे से नकार दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने पद छोड़ने के बाद हुई कानूनी जांच में सहयोग नहीं किया।

चक्रवर्ती का कहना है कि उन्हें जांच से जुड़ी कोई भी स्पष्ट जानकारी कभी नहीं दी गई थी। उन्होंने अपने पद छोड़ने को अंतरात्मा की पुकार बताया और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसकी बाहरी जांच कराई जाए।

उनका मानना है कि बोर्ड को बाहरी वकीलों का सहारा लेने की बजाय खुद ही इस मामले पर गौर करना चाहिए था।