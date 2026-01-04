विदेशी निवेशकों ने नए साल में भी 2025 की बिकवाली की प्रवृत्ति को जारी रखा है

विदेशी निवेशकों ने 2 दिनों में निकाले 7,608 करोड़ रुपये, जानिए आगे क्या है उम्मीद

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने नए साल के पहले 2 दिनों में भारतीय शेयरों से 7,608 करोड़ रुपये (84.60 करोड़ डॉलर) निकालकर पिछले साल की बिकवाली की प्रवृत्ति को जारी रखा है। मुद्रा में अस्थिरता, वैश्विक व्यापार तनाव, संभावित अमेरिकी टैरिफ और बाजार के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के कारण 2025 में 1.66 लाख करोड़ रुपये (18.9 अरब डॉलर) की बिकवाली की है। इसने पिछले साल डॉलर के मुकाबले रुपये के लगभग 5 प्रतिशत गिरावट में योगदान दिया है।