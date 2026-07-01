विदेशी निवेशकों ने भारतीय बॉन्ड में किया रिकॉर्ड 41,800 करोड़ रुपये का निवेश

निवेश बढ़ने से मजबूत हुआ रुपया

यह अगस्त, 2024 में बने 23,900 करोड़ रुपये के पिछले मासिक रिकॉर्ड से लगभग दोगुना है। इसकी वजह से रुपया भी मजबूत हुआ और भारतीय शेयर बाजार के साथ-साथ रुपया भी दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले बेहतर स्थिति में आ गया।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैक्स में मिली छूट और रुपये की स्थिरता ने भारत को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया।

हालांकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह उछाल पूरी तरह नया निवेश नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा पुराने निवेशों को फिर से गिना जाने की वजह से भी है।

इसलिए, उनका कहना है कि अगर, वैश्विक बाजारों में कोई बदलाव आता है और निवेश की यह रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी।