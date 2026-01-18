LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अब तक निकाले 22,500 करोड़ रुपये, जानिए क्या है वजह
विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अब तक निकाले 22,500 करोड़ रुपये, जानिए क्या है वजह
विदेशी निवेशकों ने जनवरी में भी बिकवाली जारी रखी है

विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अब तक निकाले 22,500 करोड़ रुपये, जानिए क्या है वजह

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 18, 2026
01:35 pm
क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने इस महीने के 3 सप्ताह में भी बिकवाली जारी रखी है। इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निकाल लिए हैं। इसकी वजह भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में लगातार हो रही देरी से बाजार का निराशाजनक माहौल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकियों ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया।

आंकड़े 

ऐसे रहे हैं बिकवाली के आंकड़े

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के अनुसार, FPIs ने भारतीय शेयरों में अपनी बिकवाली जारी रखते हुए 16 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 14,266 करोड़ रुपये की निकासी की है। घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की ओर से बाजार में 16,174 करोड़ रुपये का निवेश करने के बावजूद यह भारी निकासी हुई है। 2026 के पहले महीने में भारतीय शेयर बाजार से 22,530 करोड़ रुपये की निकासी हुई है, जबकि DII ने 34,076 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

पिछला सप्ताह 

ऐसे चला पिछले सप्ताह बिकवाली का दौर

साप्ताहिक रूप से FPI द्वारा शेयरों की निकासी 4 कारोबारी सत्रों में फैली हुई थी, जिसमें गुरुवार को BMC चुनावों के कारण अवकाश था। 12 जनवरी को उन्होंने 3,686.99 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इसके बाद 13 जनवरी को 3,108.35 करोड़ रुपये की एक और बिक्री हुई और 14 जनवरी को बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज करते हुए 429.85 करोड़ रुपये की निकासी हुई। 16 जनवरी को बिक्री की गति में तेजी आई जब FPI ने 3,515.33 करोड़ रुपये निकाले।

Advertisement