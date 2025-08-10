अगले सप्ताह 6 कंपनियां IPO की पेशकश करेंगी

अगले सप्ताह आएंगे 1,938 करोड़ के 6 नए IPO, जानिए कब खुलेंगे

क्या है खबर?

शेयर बाजार में अगले सप्ताह निवेश करने के लिए 6 कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश होने जा रहे हैं। इनके माध्यम से लगभग 1,938 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इस सूची में मेनबोर्ड और लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) श्रेणी के ब्लूस्टोन ज्वैलरी एंड लाइफस्टाइल के साथ-साथ रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन क्षेत्रों के IPO भी शामिल हैं। इसके अलावा 11 कंपनियां बाजार में सूचीबद्ध होंगी। आइये जानते हैं प्रमुख कंपनियां कब अपना निर्गम पेश करेंगी।