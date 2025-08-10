अगले सप्ताह आएंगे 1,938 करोड़ के 6 नए IPO, जानिए कब खुलेंगे
क्या है खबर?
शेयर बाजार में अगले सप्ताह निवेश करने के लिए 6 कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश होने जा रहे हैं। इनके माध्यम से लगभग 1,938 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इस सूची में मेनबोर्ड और लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) श्रेणी के ब्लूस्टोन ज्वैलरी एंड लाइफस्टाइल के साथ-साथ रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन क्षेत्रों के IPO भी शामिल हैं। इसके अलावा 11 कंपनियां बाजार में सूचीबद्ध होंगी। आइये जानते हैं प्रमुख कंपनियां कब अपना निर्गम पेश करेंगी।
मैनबोर्ड
मैनबोर्ड में ये IPO होंगे प्रमुख
मैनबोर्ड में सबसे बड़ा निर्गम ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का होगा, जो 11 अगस्त को खुलेगा और 13 अगस्त को बंद होगा। इस ओमनी-चैनल ज्वेलरी ब्रांड की योजना 492-517 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में 1,540 करोड़ रुपये जुटाने की है। दूसरा मेनबोर्ड ऑफर रीगल रिसोर्सेज की ओर से पेश किया जाएगा, जिसके इश्यू का साइज 306 करोड़ रुपये है। यह IPO 12 से 14 अगस्त तक खुला रहेगा। इसके लिए प्राइस बैंड 96-102 रुपये/शेयर के बीच है।
SME
SME सेगमेंट में ये कंपनियां ला रहीं IPO
SME सेगमेंट में इकोडेक्स पब्लिशिंग सॉल्यूशंस का सार्वजनिक निर्गम 11 अगस्त से खुल रहा है और 13 अगस्त तक निवेशक इस पर दांव लगा सकेंगे। इसका प्राइस बैंड 98-102 रुपये के बीच है। इसके जरिए 42.03 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इसी श्रेणी में महेंद्र रियल्टर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर का IPO 12-14 अगस्त तक खुला रहेगा। इसके शेयर की साइज 49.45 करोड़ रुपये है और कीमत 75 रुपये से 85 रुपये प्रति शेयर के बीच है।