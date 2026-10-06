विदेशी निवेशक कच्चे तेल की चिंताओं के कारण भारतीय बाजार से हो रहे दूर

EPFR ग्लोबल के शोध निदेशक कैमरून ब्रैंड्ट का कहना है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। उनका मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भारत की इसके आयात पर ज्यादा निर्भरता ने देश को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना दिया है।

ब्रांड्ट ने बताया कि केवल सितंबर में ही कई निवेशकों ने भारत को छोड़कर दूसरे उभरते बाजारों में अपना पैसा लगाया क्योंकि उन्हें वहां कमाई के बेहतर अवसर नजर आए।